В 2024 году удалось предотвратить теракт, который планировали произвести на концерте певицы Тейлор Свифт. Суд в Австрии приговорил 21-летнего жителя к 15 годам тюрьмы за подготовку нападения. Он признал вину, пишет Internazionale.
Уточняется, что мужчина состоял в организации «Исламское государство»*. Он планировал теракт с использованием взрывчатки и холодного оружия.
Нападение должно было случиться на стадионе в августе 2024 года во время выступления певицы. 21-летний преступник присягнул на верность «ИГ»* и хотел убить десятки тысяч людей.
В ФСБ России сообщили о предотвращении теракта, связанного с танкером-газовозом. Он прибыл из Бельгии в порт в Ленинградской области. Теракт предотвращен решительными действиями ФСБ, СК, Минобороны и Росгвардии.
