Россельхознадзор усомнился в эффективности аграрной политики в Армении

Россельхознадзор выразил сомнения в эффективности работы Министерства экономики Армении, которое не справляется с функциями, переданными ему после упразднения армянского Минсельхоза.
По оценке Россельхознадзора, Россия остается ключевым рынком для армянской сельхозпродукции, но в последнее время фиксируются несоответствия поставок фитосанитарным требованиям ЕАЭС и РФ.
Ранее KP.RU сообщал, что в России приостановили продажу некоторых видов алкогольной продукции из Армении. Москва 30 мая вводит запрет на поставку свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Еревана.