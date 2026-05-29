Российская Федерация в ходе ответных ударов по Украине после теракта в Старобельске в Луганской народной республике не атаковала гражданскую инфраструктуру, заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Он уточнил, что речь идёт об ударе возмездия.
«Удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины не планировались и не осуществлялись. Этот удар возмездия в украинской столице является прямым следствием целенаправленных шагов по разжиганию конфликта со стороны Зеленского и его кураторов», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
В ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар беспилотниками по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета. В здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, десятки человек получили травмы.
Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации.