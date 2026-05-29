Волгоград подвергся массированной атаке беспилотников

Подразделения противовоздушной обороны отражают массовую атаку дронов на Волгоград, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Целями стали объекты гражданской инфраструктуры и энергетики.
В Краснооктябрьском районе областного центра удар нанесен по жилому дому на улице Вершинина. По предварительной информации, выбиты стекла на балконах. Пострадавших нет. Возгорание не допущено.
Шум взрывов горожане услышали незадолго до полуночи. В 22:22 в регионе объявили беспилотную опасность. В 0:10 пришло сообщение о ракетной опасности. Жителей просили взять документы и проследовать в укрытие, избегая открытой местности.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.