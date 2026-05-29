29 мая в календаре: день военного автомобилиста и ветеранов таможенной службы

День сварщика День гадания на ромашках День табачного дыма День военного автомобилиста Всемирный день здорового пищеварения Международный день Эвереста День конца средневековья День ветеранов таможенной службы Европейский день соседей Международный день миротворцев ООН Всемирный день социальных коммуникаций День осведомлённости о болезни Аддисона День памяти преподобного Феодора Освященного День вознесения Бахауллы.
Именины.
Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.
Фёдор Житник.
Русская православная церковь чтит в этот день память Преподобного Феодора Освященного. Он происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей-христиан. В нем рано проявилось стремление к иноческой жизни, и в 14 лет Феодор тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услыхав о преподобном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий с добротой принял пришедшего отрока и оставил в своей обители, где Феодор быстро преуспел во всех иноческих подвигах.
После смерти Пахомия святой Феодор управлял Тавеннисским монастырем, а позднее стал во главе всех Фиваидских обителей. Он прославился святостью жизни и даром чудотворений. Почил Преподобный Феодор в глубокой старости, в 368 году.
В народе Феодора (Федора) прозвали Житником, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. Так и говорили: «У Житника забота — ячменное поле заборонить». На стол в честь дня Федора подавали кашу — манную, ячневую, гречневую или пшенную.
На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.
События.
1453 год — столица Византийской империи Константинополь пала под ударами турков.
1590 год — началось заселение Сибири.
1802 год — открыто явление электрической дуги.
1900 год — зарегистрирована торговая марка «Эскалатор».
1903 год — в Петербурге торжественно открылся Троицкий мост.
1918 год — основана советская таможня.
1923 год — основан Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.
1939 год — открыта телеграфно-телефонная связь между Москвой и Хабаровском.
1953 год — состоялось первое восхождение человека на высочайшую вершину Земли — Эверест.
1975 год — на Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в СССР грузовика — «БелАЗ-7520».
1985 год — трагедия в Брюсселе на стадионе «Эйзель» — погибли 39 человек.
1988 год — начало визита президента США Рональда Рейгана в СССР.
1990 год — Борис Ельцин избран председателем Верховного Совета РСФСР.
2004 год — в Петербурге подписан договор на строительство нового здания Мариинки.
2005 год — французский референдум по Конституции Европейского союза: 54,57% высказались против Конституции ЕС.
2009 год — президент США Барак Обама объявил о создании в Белом доме отдела по кибербезопасности.
2010 год — Виктор Орбан стал премьер-министром Венгрии.
2020 год — разлив дизельного топлива в Норильске.
В этот день родились.
Константин Батюшков (1787 — 1855 г.), русский поэт.
Гилберт Честертон (1874 — 1936 г.), английский христианский мыслитель, журналист и писатель.
Освальд Шпенглер (1880 — 1936 г.), немецкий историк, философ-идеалист.
Янина Жеймо (1909 — 1987 г.), советская киноактриса.
Тенцинг Норгей (1914 — 1986 г.), непальский шерпа, альпинист, покоритель Эвереста.
Джон Кеннеди (1917 — 1963 г.), 35-й президент США (1961−1963), американский политический деятель.
Игорь Дмитриев (1927 — 2008 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Олег Конопкин (1931 — 2008 г.), советский и российский ученый-психолог, академик РАО.
Александр Абдулов (1953 — 2008 г.), советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, Народный артист России.
Андрей Аршавин (1981 г.), российский футболист, Заслуженный мастер спорта России.
Народные приметы.
Кучевые облака движутся быстро и в одном направлении с тучами — к ясной и сухой погоде. Если на прудах появились листья кувшинки — к окончанию заморозков. Бабочки не покидают своих укрытий даже после того, как дождь затих, — ненастье продолжится. Если рябины много, сырая осень будет, если нет — сухая, позднее цветение рябины — к долгой и теплой осени. Сегодня к столу подавали кашу: пшенную, ячневую, гречневую или манную. Если гром прогремит сегодня — жди доброго урожая зерна. Рябина рано зацвела — будет тепло, и удастся рыбалка (особенно если положить цветущую веточку этого дерева в лодку). Если к этому дню зацвела рябина — скоро наступит тепло. Лягушки и жабы шумят во время холодного дождя — погода налаживается. Чем медленнее меняется атмосферное давление, тем устойчивее будет погода. Рябина цветет рясно (обильно) — много овса будет. Рябина поздно зацвела — осени долго стоять и быть теплой. Соловей замолкнет, когда ячмень заколосится. Собака, высунув язык, улеглась спокойно на земле — погода будет хорошей. Обилие шишек на ольхе — ячмень удастся. После дождя бабочки остались в укрытиях — жди продолжения ненастья. В тихую погоду пламя в печи играет — будет ветер.
