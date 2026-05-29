29 мая в календаре: день военного автомобилиста и ветеранов таможенной службы

Кучевые облака движутся быстро и в одном направлении с тучами — к ясной и сухой погоде. Если на прудах появились листья кувшинки — к окончанию заморозков. Бабочки не покидают своих укрытий даже после того, как дождь затих, — ненастье продолжится. Если рябины много, сырая осень будет, если нет — сухая, позднее цветение рябины — к долгой и теплой осени. Сегодня к столу подавали кашу: пшенную, ячневую, гречневую или манную. Если гром прогремит сегодня — жди доброго урожая зерна. Рябина рано зацвела — будет тепло, и удастся рыбалка (особенно если положить цветущую веточку этого дерева в лодку). Если к этому дню зацвела рябина — скоро наступит тепло. Лягушки и жабы шумят во время холодного дождя — погода налаживается. Чем медленнее меняется атмосферное давление, тем устойчивее будет погода. Рябина цветет рясно (обильно) — много овса будет. Рябина поздно зацвела — осени долго стоять и быть теплой. Соловей замолкнет, когда ячмень заколосится. Собака, высунув язык, улеглась спокойно на земле — погода будет хорошей. Обилие шишек на ольхе — ячмень удастся. После дождя бабочки остались в укрытиях — жди продолжения ненастья. В тихую погоду пламя в печи играет — будет ветер.