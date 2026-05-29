В Новосибирске с 1 июня вступят в силу изменения в выплатах и налогах

Часть пенсионеров получит увеличение выплат. Повышение коснётся граждан, которым в мае исполнилось 80 лет — для них увеличивается фиксированная часть страховой пенсии. Дополнительные выплаты предусмотрены и для пенсионеров с инвалидностью I группы, если статус был установлен в мае.