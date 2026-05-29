В Новосибирске с 1 июня вступят в силу изменения в выплатах и налогах

С 1 июня в Новосибирске и по всей России вступает в силу ряд изменений, затрагивающих выплаты, налогообложение и меры поддержки семей с детьми.
Часть пенсионеров получит увеличение выплат. Повышение коснётся граждан, которым в мае исполнилось 80 лет — для них увеличивается фиксированная часть страховой пенсии. Дополнительные выплаты предусмотрены и для пенсионеров с инвалидностью I группы, если статус был установлен в мае.
При этом действует правило: повышение фиксированной выплаты назначается только по одному основанию, повторное увеличение не применяется.
Также предусмотрены надбавки для пенсионеров, имеющих иждивенцев. Доплата начисляется за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем за трёх.
Изменения затронут и доходы по банковским вкладам: обновляется необлагаемый налогом порог по процентным доходам. При его превышении часть прибыли будет облагаться налогом.
С начала лета стартует приём заявлений на новую меру поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. Выплата доступна семьям с доходом ниже установленного уровня в регионе.
Также меняется механизм возврата части НДФЛ для таких семей: при соблюдении условий ставка может снижаться до 6%, а разница возвращаться через Социальный фонд.
В июне ожидается короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России — выходные продлятся с 12 по 14 июня.
Кроме того, до 1 июня необходимо подать отчёт о движении средств по зарубежным счетам. Требование распространяется на граждан, имеющих счета в иностранных банках и платёжных системах.