Месси вошел в заявку сборной Аргентины на шестой на чемпионат мира

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая. /ТАСС/. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вошел в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.
Месси и Криштиану Роналду могут стать первыми игроками, которые выступят на шести чемпионатах мира. Ранее ТАСС сообщал, что Роналду вошел в заявку сборной Португалии на турнир. Также на пяти мировых первенствах сыграли мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес и немец Лотар Маттеус.
Месси 38 лет, форвард играет за «Интер Майами» с 2023 года. В Европе аргентинец выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).