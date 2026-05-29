Небензя: кровь погибших в Старобельске детей лежит на руках Запада

Теракт украинских войск в Старобельске можно сравнить с действиями нацистов в годы ВОВ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: Аргументы и факты

Жестокий теракт Вооружённых сил Украины в Старобельске в Луганской народной республике можно сравнить с действиями нацистов в годы Великой Отечественной войны, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что нацисты безжалостно истребляли мирное население. Небензя подчеркнул, что теракт в ЛНР не остался безнаказанным.

«Террор против мирных россиян, который Киев при одобрительном молчании своих подельников на Западе уже давно превратил в инструмент ведения войны, мы и впредь без ответа оставлять не будем», — сказал он в ходе заседания СБ Организации Объединённых Наций.

Небензя отметил, что кровь детей, погибших в Старобельске, «лежит на руках Запада». Он рассказал, что страны Запада в течение многих лет снабжают режим Зеленского вооружением, денежными средствами и разведданными.

«О каком человеческом сострадании с их стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках? Ведь их страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новое преступление против мирных жителей, а затем прикрывают его, рисуя его в роли жертвы», — заявил Небензя.

В ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар беспилотниками по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета. В здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, десятки человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации.

