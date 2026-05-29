Уставшие, но с самоотдачей. Российские футболисты проиграли сборной Египта

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, почему в матче было мало моментов. «Игра была равной, в защите хорошо команды играли, не дали практически создавать много моментов, поэтому и было так мало ударов по воротам, — сказал собеседник ТАСС. — Видно, что ребята из Египта едут на чемпионат мира, готовятся, хотят выиграть. А у наших футболистов уже предотпускное состояние, где-то не добежали, где-то не доглядели и получили гол. Я думаю, что если была бы ничья, то было бы намного лучше и справедливее, наверное, приятнее для болельщиков сборной России. Но у наших не получилось забить, а египтяне воспользовались этим и говорят о том, что являются командой, которая поедет на чемпионат мира, им нужно проявлять свои лучшие качества».