Уставшие, но с самоотдачей. Российские футболисты проиграли сборной Египта

КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Сборная России в четверг уступила команде Египта со счетом 0:1 в товарищеском матче. Встреча прошла на Каирском международном стадионе. В египетской столице российские футболисты не остались без поддержки, пресс-служба национальной команды сообщила, что на трибунах присутствовало более 2 тыс. болельщиков из России.
Сборные России и Египта провели вторую официальную игру между собой. В предыдущий раз команды играли на групповом этапе чемпионата мира 2018 года, россияне одержали победу со счетом 3:1. Также в 2023 году команда России, составленная из футболистов до 23 лет, провела два матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).
Из матча 2018 года у сборной России сыграли братья Алексей и Антон Миранчуки, которые выступают соответственно за американскую «Атланту» и московское «Динамо». Ожидалось, что у египтян сыграет главная звезда сборной Мохаммед Салах, однако он не принял участия в матче, но все же присутствовал на скамейке запасных в повседневной одежде.
Матч в Каире не получился зрелищным. Российские футболисты немного владели мячом на старте игры, но затем большую часть встречи преимущество было у хозяев. Вместо Салаха у египтян главной звездой стал нападающий английского «Манчестер Сити» Омар Мармуш. Он и создавал моменты у ворот соперника. Россияне попытались ответить активной пятиминуткой в начале второго тайма, но все в итоге свелось к преимуществу египтян.
Единственный мяч на 65-й минуте забил Абдельрауф Мостафа, откликнувшийся на навес с правого фланга и сумевший без особой борьбы пробить по воротам Станислава Агкацева.
В матче с командой Египта не дебютировали защитник московского ЦСКА Кирилл Данилов и полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. Оба футболиста впервые вызваны в основную команду России. На счету Ибрагимова есть матчи за сборные Англии среди игроков до 15 и 16 лет. Данилов прошел сборные России до 18, 19 и 21 года. Обоим игрокам по 18 лет.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что футболистам сборной России не хватало сил в матче с египтянами. «Египет готовится к матчам чемпионата мира, конечно, у них команда более сыгранная, лучше игроки подготовлены, видно, что запас сил остался приличный, — сказал он. — Наши старались, нельзя упрекнуть кого-то в недоработке, нежелании бороться, все это было. Но видно было, как тяжело им это все дается, индивидуальных действий вообще не было, потому что они требуют скорости, ловкости, устойчивости. Этого не было. Конечно, гигантское количество брака в передачах. Немного получалось в начале первого тайма, держали мяч, но египтяне за счет большей активности вернули контроль над мячом. Вывод такой: тяжело играть в конце сезона и психологически, и физически, но ребята молодцы. Какой был запас сил, все оставили на футбольном поле».
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, почему в матче было мало моментов. «Игра была равной, в защите хорошо команды играли, не дали практически создавать много моментов, поэтому и было так мало ударов по воротам, — сказал собеседник ТАСС. — Видно, что ребята из Египта едут на чемпионат мира, готовятся, хотят выиграть. А у наших футболистов уже предотпускное состояние, где-то не добежали, где-то не доглядели и получили гол. Я думаю, что если была бы ничья, то было бы намного лучше и справедливее, наверное, приятнее для болельщиков сборной России. Но у наших не получилось забить, а египтяне воспользовались этим и говорят о том, что являются командой, которая поедет на чемпионат мира, им нужно проявлять свои лучшие качества».
Поражение от сборной Египта стало вторым для команды России за время отстранения. В ноябре 2025 года российские футболисты дома уступили чилийцам. За последние пять матчей сборная России одержала только одну победу — над командой Никарагуа в марте этого года. Осенью команда сыграла вничью с перуанцами, весной — с малийцами.
Российские футболисты в рамках этого сбора проведут товарищеские матчи с командами Буркина-Фасо (5 июня, Волгоград) и Тринидада и Тобаго (9 июня, Калининград). Команда Египта квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Египтяне сыграют в одной группе с командами Бельгии, Новой Зеландии и Ирана.