Экс-президент Польши возмутился выходкой Зеленского: он снял с груди флаг Украины и выразил протест

Бывший польский лидер Лех Валенса раскритиковал нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что не станет поддерживать киевского главаря. Причиной этому стало решение Зеленского перезахоронить останки нациста, бандита из ОУН* Андрея Мельника. Лех Валенса уведомил, что перестанет носить флаг Украины на груди. Так он написал в соцсетях.
Экс-президент Польши возмутился почитанием нацизма на Украине. Он объяснил, что поступок Зеленского «ранил его».
«Чествуя бандитов из УПА*, он ранил меня и всех наших погибших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди», — написал Лех Валенса.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также раскритиковал Зеленского за перезахоронение лидера ОУН*. Он назвал бывшего комика уродом и напомнил, что его дед сражался против фашизма.
*- признана в РФ нацистской организацией.