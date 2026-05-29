США исключили из санкционных списков 11 россиян и два танкера

Соединенный Штаты исключили из антироссийских санкционных списков два танкера и 11 физических лиц, включая ряд умерших бывших членов Федеральное Собрание РФ. Об этом говорится в данных Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.
По данным ведомства, ограничения сняты с бывших российских парламентариев и ряда других лиц. Также из-под санкций выведены танкеры LINDA и LADY D.
В Минфине США уточнили, что всего из санкционных списков исключены 76 позиций, включая умерших лиц и списанные либо выведенные из эксплуатации суда.
Ранее США сняли санкции с трех российских судов. Из перечня американских ограничений пропали контейнеровозы Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay.
Как писал KP.RU, Минфин США вывел из-под санкций операции по продаже и транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры к 17 апреля.