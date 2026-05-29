В Госдуме уточнили нормы о лимите банковских карт на одного человека

В одном банке у клиента может быть не более пяти платежных карт.

Источник: AmurMedia

Один человек сможет оформить более пяти платежных карт в одном банке, однако общий лимит по-прежнему составит 20 карт. Об этом 28 мая сообщил глава комитета Госдумы (ГД) по информполитике Сергей Боярский. Такие поправки ко второму чтению внесут во второй пакет мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.

«Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более пяти платежных карт», — приводит его слова ТАСС (16+).

При этом в первоначальной версии законопроекта предполагалось, что у одного человека не может быть более 20 карт в целом и более пяти карт в одном банке, дополняет «Газета.Ru».

Директор департамента национальной платежной системы Центрального банка (ЦБ) РФ Алла Бакина 1 апреля заявила, что наличные деньги и банковские карты останутся в обиходе как минимум ближайшие пять лет. По ее словам, хотя популярность карт начинает замедляться, а их физический вид может трансформироваться в виртуальный, они по-прежнему останутся актуальными.

В феврале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что лимит на количество банковских карт для одного человека, вероятнее всего, будет увеличен. Максимальное число карт, оформляемых в одном банке, планируется расширить с пяти до 10.

Напомним, в декабре 2025 года Владимир Путин анонсировал новый пакет мер против мошенников, который усилит действие двух предыдущих (вступившего в силу с июля и одобренного в конце года). Среди уже принятых мер — право на отказ от спама, лимит на банковские карты, специальные сим-карты для детей и возможность установить самозапрет на кредиты для защиты от несанкционированных займов.

