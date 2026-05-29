Женева может вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию на Украине

Российско-украинские переговоры временно поставлены на паузу. Однако в случае их возобновления Женева готова принять у себя делегации. Швейцария может стать площадкой для потенциальных переговоров о мире на Украине. Так заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин в диалоге с ТАСС.
Спикер оповестил о готовности швейцарской стороны участвовать в процессе урегулирования на Украине. При этом пока остается не ясным, когда будут продолжены переговоры.
«Было заявлено и о готовности швейцарской дипломатии вновь предоставить женевскую площадку для проведения потенциальных переговоров по урегулированию украинского кризиса», — проинформировал Сергей Гармонин.
По утверждению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры по Украине застопорились не из-за позиции Москвы. В Вашингтоне считают сдерживающим фактором Киев.