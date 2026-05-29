Женева может вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию на Украине

Российско-украинские переговоры временно поставлены на паузу. Однако в случае их возобновления Женева готова принять у себя делегации. Швейцария может стать площадкой для потенциальных переговоров о мире на Украине. Так заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин в диалоге с ТАСС.