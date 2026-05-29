В Госдуме рассказали, от чего зависит размер больничного у родителя

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Родитель получает право на оплату больничного в размере 100% от среднего заработка независимо от стажа, если ухаживать приходится за ребенком до восьми лет. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).
Она напомнила, что по общим правилам листки нетрудоспособности оплачиваются работнику в полном размере только при стаже от восьми лет, а до этого действует коэффициент 80% — при стаже от 5 до 8 лет, и 60% — при стаже до 5 лет.
«Но, если требуется больничный по уходу за ребенком, действуют другие правила. При болезни ребенка, которому еще не исполнилось 8 лет, маме или другому ухаживающему взрослому выплатят 100% среднего заработка вне зависимости от трудового стажа», — сказала депутат.
По ее словам, если ребенок в возрасте от 8 до 15 лет болеет дома, пособие по временной нетрудоспособности за первые 10 дней выплатят в зависимости от трудового стажа, с 11-го по 15-й день — в размере 50% от среднего заработка. «Если ребенок этого возраста попал в больницу, выплаты родителю будут зависеть от его трудового стажа на весь период больничного — до 15 дней», — отметила парламентарий. Оплачиваемый больничный сроком до 7 дней, пояснила Стенякина, можно оформить, если заболел ребенок старше 15 лет. В данном случае выплата положена только если подросток лечится дома, ее размер будет зависеть от трудового стажа. «Пособие по временной нетрудоспособности выплатят, даже если ребенку уже исполнилось 18 лет, есть ограничения только по сроку оплачиваемого больничного: до 7 дней подряд, до 30 дней в году», — заключила член комитета.
Она напомнила, что в 2026 году один день больничного оплачивается в размере среднего дневного заработка сотрудника за 2024−2025 годы. Минимальный размер больничного по уходу за ребенком в 2026 году составят около 900 рублей, максимальный — более 6,8 тыс. рублей в день.
Согласно законодательству РФ, больничные выдаются работникам при болезни или травме, болезни ребенка или другого члена семьи, за которым нужен уход, а также по беременности и родам и в ряде других случаях. С 2022 года выдача листков нетрудоспособности осуществляется только в электронном виде. В большинстве случаев первые три дня больничного оплачивает работодатель, последующие дни — Соцфонд.