Скандинавская рокировка. Норвежцы вышли в полуфинал ЧМ, шведы проиграли хозяевам

ЖЕНЕВА, 29 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Норвегии впервые в истории вышли в полуфинал чемпионата мира, обыграв команду Латвии. Выступление скандинавской команды в этом году резко контрастирует с предыдущими чемпионатами мира, в которых норвежцы не выходили из группы.
На групповом этапе сборная Норвегии заняла необычайно высокое для себя второе место благодаря победе лидеров группы B канадцев над чехами. Скандинавы пока потерпели на турнире два поражения, причем только одно из них в основное время — от словаков в первом матче. Тем же канадцам они проиграли в овертайме, а переломной можно считать победу над шведами, которую они вырвали в третьем периоде.
В последний раз в четвертьфинал норвежцы выходили в 2008 и 2012 годах и, разумеется, проиграли. Причем в 2012 году они уступили сборной России, ставшей тогда чемпионом мира со 100-процентным результатом. В полуфинал сборная Норвегии ни разу не пробивалась, а лучшим результатом команды является четвертое место на чемпионате мира 1951 года в Париже, где она выступала в числе семи команд и выиграла два матча из шести.
Первый период в матче норвежцев и бронзового призера чемпионата мира 2023 года команды Латвии завершился нулевой ничьей при осторожной игре — по броскам счет был всего 7:6 в пользу хоккеистов из Норвегии. Счет скандинавы открыли спустя семь минут после начала второго периода усилиями одного из лучших снайперов турнира Тинуса Коблара.
Латвийцы не использовали преимущество после двух подряд удалений одного и того же игрока соперника, капитана норвежцев Андреаса Мартинсена. Оборона скандинавов во главе с одним из лучших вратарей турнира Хенриком Хаукеланном выстояла, несмотря на атаки, возглавляемые лучшим снайпером чемпионата мира Рудольфом Балцерсом. В третьем периоде точку голом в пустые ворота поставил Ноа Стеен.
Швейцарцев вывел в полуфинал сын тренера «Спартака-МАХ».
В полуфинале норвежцы сыграют с хозяевами турнира, которые одержали волевую победу над шведами. Швейцарцам удалось прервать безвыигрышную серию в поединках с этим соперником, составлявшую восемь игр и длившуюся с 2013 года. На этот период пришлись две победы шведской команды над сборной Швейцарии в финалах чемпионатов мира — в 2013 и 2018 годах.
Удивительно, что у хозяев не отличился лучший бомбардир турнира Свен Андригетто, зато победный гол и передачу записал на свой счет сын нынешнего главного тренера команды Молодежной хоккейной лиги «Спартак-МАХ» Альберта Мальгина Денис Мальгин. Шведы же потеряли защитника Оливера Экмана-Ларссона, которого впечатал в борт другой игрок Национальной хоккейной лиги Нино Нидеррайтер. Окончательный счет (3:1) был установлен еще во втором периоде.
После дня отдыха первыми в полуфинале сыграют хозяева, а во второй паре канадцы встретятся с финнами.