Заикина завоевала золото на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Российская спортсменка Яна Заикина завоевала золотую медаль юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с лентой. Состязания проходят в болгарском городе Варна.

Источник: Life.ru

Результат россиянки составил 26,00 балла. Серебряным призёром стала украинка София Краинская, набравшая 25,75 балла. Замкнула тройку лидеров гимнастка из Германии Мелисса Диет с результатом 25,30 балла.

Ранее сообщалось, что первую медаль в копилку сборной России принесла Ксения Савинова. Она стала обладательницей серебряной награды в упражнениях с обручем.

Отметим, что нынешний чемпионат Европы, проходящий в Варне с 27 по 31 мая, — первое крупное международное соревнование для российских гимнасток после пятилетнего отсутствия, на котором они выступают под флагом страны.

Ранее сборная России по художественной гимнастике трижды подала протесты на оценки юниорок в первый день чемпионата Европы в болгарской Варне. Российская сторона сочла часть судейских баллов заниженными. Оспаривались результаты Ксении Савиновой за выступления с булавами и обручем, а также Яны Заикиной за упражнение с лентой. Всего в первый день турнира команды подали шесть протестов.

