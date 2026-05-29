Иран выстрелил по судам в Ормузском проливе: каков ответ США

Иранские военные выстрелили по четырем судам в Ормузском проливе. Они пытались незаконно пройти через подконтрольные Тегерану воды. Агентство Mehr назвало выстрелы предупредительными.
Выстрелы зафиксированы 29 мая. После этого силы США нанесли удар по иранскому городу Бушер. Как отмечают местные СМИ, американский беспилотник был перехвачен.
«Иранские вооруженные силы произвели предупредительные выстрелы по четырем судам вблизи Ормузского пролива, которые пытались незаконно пройти через пролив», — уведомило агентство.
Американские военные прошлой ночью атаковали территорию Ирана. Под ударом оказался военный объект. Сообщалось также о перехвате силами США нескольких иранских беспилотников. Дроны пытались атаковать американское торговое судно.