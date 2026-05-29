В Московском регионе ввели оранжевый уровень опасности из-за заморозков

«Предстоящей ночью и утром, а также ночью и утром субботы, 30 мая, в отдельных районах Подмосковья ожидаются заморозки от минус 2 до нуля градусов, погодный уровень — оранжевый», — сказано в сообщении.
В Гидрометцентре уточнили, что оранжевый уровень указывает на опасные метеоусловия. При таком прогнозе существует вероятность стихийных бедствий и ущерба.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье ожидается резкое ночное похолодание почти до нуля градусов. На этом фоне специалисты предупредили о рисках для людей с заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания. По данным Гидрометцентра России, 28 мая и в ночь на 29 мая в ряде регионов прогнозировались дожди, грозы и ветер до 17−22 м/с. В Приморском крае в этот период ожидались сильный дождь, гроза и ветер до 15−20 м/с. Неблагоприятную погоду также прогнозировали в Коми, Карелии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и на юге Тюменской области. Специалисты отмечали, что резкая смена температуры после тёплой погоды может стать нагрузкой для организма, особенно для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
