Врач рассказал, что нельзя делать перед коррекцией зрения

РИА Новости: перед коррекцией зрения пациенту нельзя неделю носить линзы.

Источник: © РИА Новости

УФА, 29 мая — РИА Новости. Пациентам перед лазерной коррекцией зрения как минимум одну неделю нельзя носить контактные линзы, чтобы не инфицировать глаза перед операцией, рассказал РИА Новости известный российский ученый-офтальмолог Эрнст Мулдашев.

Ученый отметил, что лазерная коррекция зрения, обещающая избавить пациента от очков и линз, стала одной из самых популярных офтальмологических операций. При этом коррекция при внешней простоте процедуры остается серьезным хирургическим вмешательством, к которому необходимо тщательно подготовиться. Первое и главное правило подготовки касается ношения контактных линз перед операцией, отметил Мулдашев.

«Это вмешательство требует определенной стерильности. Линзы — нестерильны, поэтому пациентам необходимо отказаться от них как минимум за неделю до коррекции», — рассказал ученый.

Любая, даже самая современная линза, при контакте с поверхностью глаза может вызывать микроповреждения и изменять микрофлору, что недопустимо перед манипуляциями на роговице. При этом ношение жестких контактных линз перед операцией может привести к некорректному измерению кривизны роговицы, объяснил доктор.