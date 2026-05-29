Во время выступления в Зеленограде Shaman продирижировал «хором» иноагентов

Ранее Ярослав Дронов представил клип «Россия-мама», где с помощью искусственного интеллекта оживили фотографии людей, признанных иноагентами. По сюжету заслуженный артист РФ играет детектива, который расследует дело и противостоит неким «силам зла». В ролике он достаёт из папки 20 фотографий артистов и блогеров, после чего лица на снимках начинают подпевать. Сам Шаман назвал эту работу «вызовом огня на себя». Исполнитель также заявил, что песня говорит об иррациональности действий русских и о готовности победить зло, которое приходит извне.