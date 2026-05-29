Россиянам рассказали, у кого изменится размер пенсии в июне

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Повышение пенсии ожидается в июне у двух категорий граждан — это те, кому исполнилось 80 лет, а также получившие I группу инвалидности, выплата будет увеличена автоматически. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.