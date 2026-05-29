Россиянам рассказали, у кого изменится размер пенсии в июне

Речь идет о гражданах, достигших 80-летнего возраста и получивших инвалидность первой группы, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Повышение пенсии ожидается в июне у двух категорий граждан — это те, кому исполнилось 80 лет, а также получившие I группу инвалидности, выплата будет увеличена автоматически. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Для пенсионеров, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии», — сказал Сафонов.

Он отметил, что сейчас фиксированная часть равна 9584,69 рублям. Таким образом, удвоенная часть составит 19 168 рублей.

Сафонов пояснил, что пенсия состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Размер страховой части зависит от трудового стажа и суммы страховых взносов.