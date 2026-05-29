Роспотребнадзор зарегистрировал набор реагентов для выявления гриппа птиц

Ранее микробиолог Анатолий Альтштейн заявил, что птичий грипп и коронавирусы остаются одними из главных кандидатов на новые крупные вспышки заболеваний. Вирусы постоянно циркулируют среди людей, животных и растений. Большинство из них безвредны, но некоторые могут вызвать серьёзные заболевания. Точно предсказать, где и когда случится новая пандемия, невозможно. Эксперты могут лишь оценивать, какие вирусы представляют наибольшую угрозу.