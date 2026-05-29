Лукашенко сравнил страх перед ИИ с боязнью изучать китайский язык

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 28 мая, на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане заявил, что искусственный интеллект не нужно бояться так же, как и изучение китайского языка.
Он вспомнил слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные на семейном ужине: «Китайский язык не надо бояться изучать».
— Точно так и некоторые боятся этого искусственного интеллекта, особенно люди старшего поколения, — сказал Лукашенко.
По мнению белорусского лидера, страны ЕАЭС, объединив инженерный потенциал и интеллектуальные ресурсы, смогут не просто адаптироваться к вызовам цифровой эпохи, а сформировать ее правила. Он также подчеркнул, что искусственный интеллект не станет причиной массовой потери рабочих мест, а на кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы — и в технической, и в правоохранительной плоскостях, передает ТАСС.
В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что среди государств и крупных транснациональных корпораций уже формируется соперничество за лидерство в сфере искусственного интеллекта.