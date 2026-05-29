«Выиграть несколько дней, но не больше»: ВОЗ не считает закрытие границ эффективной мерой сдерживания Эболы

В ряде стран зафиксировали случаи заражения лихорадкой Эбола. Закрытие границ не является эффективной мерой по сдерживанию распространения вируса. Такое мнение выразил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Киншасу.
Он подчеркнул, что запреты на въезд могут дать лишь временную отсрочку. При этом мера может серьезно навредить доставке гуманитарной и медицинской помощи в пострадавшие регионы, указал глава Организации.
«Как вы знаете, ВОЗ не рекомендует запрещать въезд, потому что это не приносит большого эффекта. Это может замедлить распространение, возможно, выиграть несколько дней, но не больше», — уточнил Тедрос Адханом Гебрейесус.
Первый возможный случай Эболы зафиксировали в Индии. На карантин поместили женщину, прибывшую из Уганды. Она прибыла в Индию 23 мая. Врачи выявили у туристки характерные для вируса Эбола симптомы.