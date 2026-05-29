Россиянам перечислили случаи возврата денег при опоздании на самолет

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Опоздавшему пассажиру могут вернуть деньги за билет на самолет, если он не успел на рейс по уважительным причинам, о которых уведомил перевозчика до окончания регистрации. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
Юрист пояснил, что нельзя вернуть деньги, если пассажир уведомил перевозчика об отказе от воздушной перевозки после окончания регистрации на указанный в билете рейс.
«Однако пассажиру возвращается полная стоимость авиабилета, если опоздание на самолет было вынужденным по причине: болезни пассажира, болезни члена его семьи или близкого родственника, совместно следующих с пассажиром на самолет, смерти члена семьи пассажира или близкого родственника», — сказал Сбитнев.
Он отметил, что для возврата денег потребуется предоставить перевозчику медицинские документы, подтверждающие уважительную причину на дату вылета по билету.