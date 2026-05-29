В Роспотребнадзоре рассказали, почему человек не чувствует укус клеща

КАЛИНИНГРАД, 29 мая — РИА Новости. Укус клеща в большинстве случаев человек не чувствует, так как в состав слюны клеща входят обезболивающие и сосудорасширяющие вещества, ощущение зуда наступает через 6−12 часов, рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.
«В большинстве случаев присасывание клеща не вызывает болезненных ощущений, так как в состав его слюны входят обезболивающие, сосудорасширяющие и препятствующие свертыванию крови вещества. Спустя 6−12 часов возможны проявления саднения и зуда в месте присасывания», — сказала Бабура.
Она отметила, что не всегда укус клеща приводит к заражению инфекционными заболеваниями, так как не каждый клещ — носитель инфекции. Но если он все-таки инфицирован, то на клиническую картину развития болезни у человека влияет количество возбудителя в клеще.