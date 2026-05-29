Дождь и мокрый снег ожидаются в Хабаровском крае 29−30 мая

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 29 мая опасных метеоявлений не прогнозируется. Однако днём 29 мая с выходом активного циклона на юг Дальнего Востока ожидаются неблагоприятные погодные условия в Бикинском и Вяземском муниципальных округах, а также в районе им. Лазо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
30 мая осадки прогнозируются на востоке края: в Советско Гаванском и Ванинском муниципальных округах, Николаевском и Ульчском районах. Местами они будут сильными, преимущественно в виде дождя, а позже возможен мокрый снег и его отложение. По долинам рек и на побережье Татарского пролива порывы ветра достигнут 18−25 м/с.
Также 30 мая в сельскохозяйственных районах (Бикинский, Вяземский округа и район им. Лазо) ожидаются заморозки от 0 до −2 градусов.
В Хабаровске в этот день ночью пройдёт дождь, днём ожидается небольшой дождь. Температура составит от +7 до +9 градусов ночью и от +14 до +16 градусов днём, ветер северо восточный 6−14 м/с. В южных районах — дождь, местами сильный, температура ночью от +6 до +11 градусов, днём от +13 до +18 градусов, ветер северный и северо восточный 2−14 м/с. В центральных районах — местами небольшой или сильный дождь, температура ночью от +4 до +10 градусов, днём от +5 до +18 градусов, порывы ветра до 15−20 м/с. В северных районах — небольшой дождь, температура ночью от −2 до +9 градусов, днём от +5 до +17 градусов, ветер разных направлений, местами порывы до 15−20 м/с.
