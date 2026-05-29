В России в июне повысят пенсии двум категориям граждан: кому ожидать прибавку

В июне двум категориям россиян стоит ожидать повышение пенсий. Об этом ТАСС заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Для пенсионеров, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии», — сказал эксперт.
Сафонов отметил, что сейчас размер фиксированной части составляет 9 584,69 рубля, поэтому после повышения она достигнет 19 168 рублей.
Напомним, часть российских пенсионеров в июне получит выплаты раньше срока из-за празднования Дня России и длинных выходных с 12 по 14 июня. Соцфонд перечислит средства в последний рабочий день перед праздниками.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 августа 2026 года накопительная часть пенсии для почти 136 тысяч российских пенсионеров вырастет более чем на 17%. Эта мера затронет только тех граждан, кто уже получает такие выплаты.