Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вашингтон намерен судить экс-главу Кубы Рауля Кастро: американцы доставят его в США

Минюст США: Вашингтон хочет доставить в страну Рауля Кастро.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти намерены судить бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Они хотят доставить его в США для дальнейших разбирательств. Об этом уведомил исполняющий обязанности главы Минюста Тодд Бланш в диалоге с Fox News.

Он заявил, что Штаты сделают все, чтобы Рауль Кастро предстал перед американским судом. Врио главы Минюста на фоне угроз напомнил о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он назвал этот инцидент «экстремальным примером».

«Нам нужно, чтобы Кастро был здесь и предстал перед судом. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить его сюда», — заключил Тодд Бланш.

По сведениям Axios, власти США готовятся к возможному краху правительства Кубы уже этим летом. Пентагон в связи с этим провел командно-штабные учения на случай военных действий. В Вашингтоне считают, что Куба может погрузиться в хаос.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше