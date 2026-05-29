Вашингтон намерен судить экс-главу Кубы Рауля Кастро: американцы доставят его в США

Он заявил, что Штаты сделают все, чтобы Рауль Кастро предстал перед американским судом. Врио главы Минюста на фоне угроз напомнил о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он назвал этот инцидент «экстремальным примером».
«Нам нужно, чтобы Кастро был здесь и предстал перед судом. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить его сюда», — заключил Тодд Бланш.
По сведениям Axios, власти США готовятся к возможному краху правительства Кубы уже этим летом. Пентагон в связи с этим провел командно-штабные учения на случай военных действий. В Вашингтоне считают, что Куба может погрузиться в хаос.
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».