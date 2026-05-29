Центр Хабаровска в выходные откроют для машин лишь в отдельные часы

Центральные улицы Хабаровска местами будут перекрыты в предстоящие субботу и воскресенье. Временные ограничения на движение транспорта вводят в связи с праздничными мероприятиями.
Про то, что несколько кварталов улицы Муравьева-Амурского (от улицы Дзержинского до улицы Шевченко) станут пешеходными на время проведения арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск», ИА «Хабаровский край сегодня» ранее уже сообщало. Ограничение движения всех видов транспорта по главной улице и пересекающим ее улицам введут 30 мая с 13 до 20 часов.
31 мая хабаровчан перед планирующимися поездками попросили учесть запланированные ограничения движения, а также временные изменения в маршрутах следования общественного транспорта.
— Это связано с проведением Хабаровской епархией городского Крестного хода в честь православной Троицы, — отметили в городском управлении транспорта. — Пройдет он по улице Тургенева от Спасо-Преображенского кафедрального собора до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери, поэтому 31 мая с 12 до 13 часов будет временно изменено движение муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
— Троллейбусные маршруты № 1, 4, 9 будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улицам Запарина, Амурскому бульвару, Калинина на Муравьева-Амурского;
— Автобусы № 1 Л, 29К — с улицы Ленина по улицам Запарина, Муравьева-Амурского на улицу Комсомольскую и далее по установленному пути следования;
— Маршрут № 1С — с улицы Комсомольской по улицам Муравьева-Амурского, Калинина на улицу Ленина и далее по обыкновению;
— № 14, 19, 82 — с улицы Муравьева-Амурского по улице Комсомольской на Амурский бульвар, улицу Калинина, с левым поворотом на улицу Муравьева-Амурского.
— № 29П — с Амурского бульвара по улице Калинина на улицу Ленина;
— № 33 — с Уссурийского бульвара по улице Калинина на улицу Ленина;
— № 34 при движении с Автовокзала — с улицы Муравьева-Амурского по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленному маршруту; в направлении Автовокзала — по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского;
— № 52 — с улицы Ленина по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского;
— № 56 — с улицы Муравьева-Амурского по улице Калинина на улицу Ленина;
— № 83 — по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского;
— № 83П — с улицы Муравьева-Амурского по улице Калинина на улицу Ленина.
— Также 31 мая с 14:00 до 17:45 будут введены ограничения движения всех видов транспорта по улицам Муравьева-Амурского, Карла Маркса (от улицы Шевченко до улицы Льва Толстого) и улицам, их пересекающим.
Связано это с проведением марш-парада духовых оркестров. Поэтому общественный транспорт временно изменит путь следования.
— Троллейбусные маршруты № 1, 4, 9 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ленинградской до железнодорожного вокзала. В обратном направлении по улице Ленинградской на улицу Карла Маркса и по установленным маршрутам;
— Трамвай № 1 — по маршруту «Дальхимфарм — Индустриально-экономический колледж»;
— Трамвай № 2 — по маршруту «Картонно-рубероидный завод — Индустриально-экономический колледж»;
— Автобус № 1 Л — с улицы Ленина будет следовать на улицу Запарина, Уссурийский бульвар, улицы Тургенева, Ленина, Ленинградскую до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановка для высадки и посадки пассажиров будет у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
— № 1С с улицы Комсомольской будет следовать по Амурскому бульвару, улицам Запарина, Серышева, Ленинградской до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановка для высадки и посадки пассажиров определена у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
— № 8, 17, 49 — с улицы Калинина по Амурскому бульвару на улицы Запарина, Серышева до улицы Калинина и в обратном направлении по установленным маршрутам;
— № 10 — с улицы Волочаевской будет следовать на улицы Ленина, Ленинградскую (через железнодорожный вокзал) на улицу Воронежскую и далее по установленному маршруту. В обратном направлении с улицы Воронежской будет следовать по улицам Ленинградской (через железнодорожный вокзал), Ленина до улицы Волочаевской и далее по установленному маршруту;
— № 14, 21, 82 в направлении центра города — с улицы Карла Маркса на улицы Московскую, Ким Ю Чена, Ленинградскую, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса;
— № 19 — с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ким Ю Чена, Московскую, на улицу Карла Маркса;
— № 23 с улицы Комсомольской — по Амурскому бульвару на улицу Волочаевскую;
— № 29К с улицы Ленина — на улицы Ленинградскую, Синельникова, Карла Маркса;
— № 29П с улицы Карла Маркса — на улицы Ленинградскую, Ленина до улицы Волочаевской;
— № 34 от железнодорожного вокзала — по улице Ленинградской на улицу Ленина до улицы Калинина, обратном направлении — с улицы Запарина на улицы Ленина, Ленинградскую;
— № 52 — с улицы Ленина на улицы Ленинградскую (через железнодорожный вокзал), Серышева, Калинина по Амурскому бульвару до улицы Волочаевской;
— № 56 — с улицы Московской с левым поворотом на улицу Карла Маркса, через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую;
— № 71 в направлении северной части города — с улицы Запарина по улице Ленина на улицу Ленинградскую (через железнодорожный вокзал) до улицы Воронежской, в направлении Южного микрорайона — с улицы Воронежской по улице Ленинградской (через железнодорожный вокзал) на улицу Ленина до улицы Калинина;
— № 73 — с улицы Запарина — с левым поворотом на Уссурийский бульвар, улицу Калинина до улицы Ленина;
— № 83 — с улицы Запарина с правым поворотом на улицу Ленина до улицы Дзержинского;
— № 83П — от улицы Ленинградской по улице Ленина до улицы Калинина.