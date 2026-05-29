Двух пингвинов Гумбольдта отправили в Волгоград из Приморского океанариума

Перед перелетом птицы прошли 21-дневный карантин в научно-адаптационном корпусе.

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Пингвинов Гумбольдта самца Неома и самку Белку отправили из Приморского океанариума в волгоградский океанариум. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Приморского океанариума.

«Самец Неом и самка Белка пингвинов Гумбольдта пополнят экспозицию пингвинов волгоградского океанариума. В мае этого года состоялся открытый аукцион, по результатам которого определился новый владелец птиц — организация из Волгограда», — отметили в пресс-службе.

В океанариуме уточнили, что перед перелетом на новое место жительства пингвины прошли 21-дневный карантин в научно-адаптационном корпусе. В пути птиц сопровождал представитель компании-покупателя. Орнитологи Приморского океанариума консультируют новых владельцев по кормлению и уходу за животными.

«Неом и Белка родились в Приморском океанариуме два года назад. По словам специалистов научно-образовательного комплекса, они спокойно отнеслись к сборам: пингвины Гумбольдта периодически выезжают в другой корпус во время проведения карантина и производственных работ в вольере, и переезды для них не в новинку», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что пингвины добрались до Волгограда и чувствуют себя хорошо.

Приморский океанариум стал первой в России организацией, инициировавшей проведение открытых торгов по продаже пингвинов Гумбольдта. Их участниками могут быть юридические лица, имеющие необходимые условия для содержания животных в зоопарках, дельфинариях и океанариумах, и лицензию, выданную в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1937.