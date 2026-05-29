В Аргентине обнаружили останки пернатого динозавра, похожего на цаплю

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Аргентинские и японские палеонтологи обнаружили на юге Патагонии останки ранее неизвестного вида пернатых динозавров, который обладал длиной в три метра и при этом был похож по анатомии, диете и среде обитания на современных цапель. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Journal of Vertebrate Paleontology.
«Отличительная особенность этого динозавра заключается в особом устройстве его шейных позвонков, внутри которых присутствовали специальные структуры, которые защищали их сосуды от повреждений. Их аналоги присутствуют в шейных позвонках цапель и других птиц с длинной шеей, способной совершать сложные движения. Это указывает на то, что данный динозавр также охотился на рыбу», — заявил научный сотрудник Музея естественной истории Аргентины Матиас Мотта, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Мотта и его коллеги совершили это открытие при изучении находок, сделанных несколько лет назад на ферме Ла-Анита, расположенной в южной части Патагонии. Здесь залегают породы, сформировавшиеся в самом конце мелового периода, около 66−72 млн лет назад, когда Аргентину населяли гигантские травоядные титанозавры, хищные карнотавры и прочие крупные динозавры, а также прочие причудливые животные мезозойской эры.
При изучении этих отложений японские и аргентинские палеонтологи натолкнулись на останки ранее неизвестного вида двуногих и пернатых динозавров из семейства Unenlagiidae, в которое входят хищные рептилии с необычно длинной мордой и шеей. Эта их особенность заставляет ученых предполагать, что эти динозавры вели водный или полуводный образ жизни и специализировались на добыче ресурсов у берегов или в водах рек и озер.
В прошлом ученым удавалось находить останки этих ящеров только в северных регионах Патагонии, однако раскопки на ферме Ла-Анита привели к открытию первого «южного» вида данных динозавров, получившего имя Kank australis в честь небесного страуса-нанду из пантеона богов патагонских индейцев. Это существо обладало длиной в 2,5−3 м, тонкой и длинной шеей и очень большим числом зубов с особой формой, приспособленной к захвату рыбы.
Эти особенности Kank australis, как отмечают Мотта и его коллеги, являются дополнительными аргументами в пользу того, что все пернатые динозавры из семейства Unenlagiidae вели водный образ жизни и занимали примерно те же экологические ниши, что и современные цапли. Как надеются ученые, последующие раскопки и обнаружение новых останков этих пернатых ящеров поможет им понять, становились ли они жертвами более крупных хищных динозавров, таких как мегараптор Maip macrothorax, обитавших в тех же экосистемах древней Патагонии.