Фестиваль НУР-2026 в Казани: полный гид по площадкам, билетам и расписанию

С 28 по 31 мая столица Татарстана в шестой раз станет центром российского медиаискусства. Фестиваль НУР превратит центр города в интерактивную площадку, где инсталляции соседствуют с роботами-музыкантами, а лекции с диджей-сетами до рассвета. В этом году программу развернули на 14 локациях — от экстрим-парка «Урам» до стен Казанского кремля. Часть событий доступна бесплатно, на другие нужен билет. «АиФ-Казань» рассказывает, куда сходить и что не пропустить.
Когда и где: четыре дня на 14 площадках
Главная новинка 2026 года — перформанс с роботами в Художественном училище и маппинг-конкурс на Спасской башне с участниками из четырёх стран.
Фестиваль стартует 28 мая в 20:00 на площади Тысячелетия у здания Казанского цирка. Там состоится открытие — мультимедийный перформанс Realtime с живой электронной музыкой и хореографией. Вход на открытие — по билетам (они уже распроданы, но инсталляция, показанная там, будет работать все дни).
Основные дни работы фестиваля — 29, 30 и 31 мая. Площадки открыты с 12:00 до 22:00 (некоторые — до 23:00). В эти дни заработают 14 локаций по всему центру города: экстрим-парк «Урам», Казанское художественное училище имени Фешина, Московский рынок, Спасская башня Казанского кремля, Дом актера, парк у Черного озера, креативный кластер «Адонис», особняк Демидова, городской магистрат, двор Национального музея РТ, Казанский цирк и другие.
Для удобства гостей между цирком и «Урамом» организован бесплатный шаттл. Он курсирует с 14:00 до 22:00. Остановки — у Surf Coffee на Подлужной и у здания цирка. Волонтёры в ярких футболках помогут сориентироваться.
Инсталляции: от строительных лесов до кольцевой галактики
Сердце фестиваля — экстрим-парк «Урам». Там развернутся ключевые объекты, на которые нужен билет.
«Урам» (вход по билету,
- In (Forma) — гигантский куб из строительных лесов, внутри которого световые сигналы символизируют поток новостей. Вход свободный.
- Cycles N2 от испанского художника SpY — 15 светящихся колец, движущихся по скейт-парку. Билетный.
- The Dot — сфера, испускающая сотни лучей. Лазеры могут повредить камеру телефона, поэтому съёмка запрещена. Билетный.
- PAX — масштабная инсталляция из 1200 LED-стиков и управляемых лебедок. Билетный.
- Выставка видеоарта «Несладкая пилюля от интеллектуальной дремоты» — наука, алгоритмы и машинное зрение глазами художников. Вход свободный (
17:00—22:00).
Другие локации (вход по билету фестиваля, единый билет на все инсталляции стоит 3500 рублей):
- «Механический шорох. Фантомы» в Художественном училище имени Фешина — оркестр из роботов-гуманоидов.
- Phase в Доме актера — визуальный эксперимент южнокорейской студии The Sway о том, как связь между людьми обретает форму.
- Chord 16 в кластере «Адонис» — лазерная композиция, управляемая случайными сигналами.
- «Код ритма» в особняке Демидова — модель Вселенной из прозрачных квадратов и лазеров.
- «Объект Хога» в городском магистрате — кольцеобразная галактика из созвездия Змеи.
Бесплатные инсталляции (без билета):
- | — у Черного озера: вода, свет и отражения формируют поле возможностей (каждого зрителя).
- Punching boy на Московском рынке — аттракцион-силомер в стиле аркад 1990-х.
- Iris во дворе Национального музея — превращает фото радужки глаза в космический узор.
- Маппинг-контест на Спасской башне Казанского кремля (29−31 мая,
21:00—23:00). Художники из России, Франции, Италии и Китая создают световые проекции на памятнике ЮНЕСКО. Зрители могут голосовать за лучшую работу. Вход свободный.
Образование, музыка и маркет: чем ещё живёт НУР
Для тех, кто хочет не только смотреть, но и понимать, организаторы подготовили лекторий в «Урам-парке» (бесплатно, по регистрации). Темы — дизайн, медиа, технологии, мода. Среди спикеров: куратор фестиваля Рашид Османов, биохудожница Даша Федорова, композитор Николай Попов, режиссёр Дмитрий Волкострелов. Расписание на сайте фестиваля.
Музыкальная программа (29−30 мая, с 21:00 до 04:00) проходит в баре «Соль» (ул. Профсоюзная, 22). Вход — по билету фестиваля (отдельный билет на музыку не продаётся, он включён в проходку). Выступают 24 артиста: Police in Paris, Иван Логос, Bad Zu, Rambal Cochet, Hipushit, Di Krapivi и другие.
В «Ураме» также работают бесплатные мастер-классы по диджеингу, глитч-шитью, созданию наклеек и ковров в технике тафтинг (29−31 мая,
Билеты: цены и где купить
- Разовый вход на одну платную инсталляцию — 1000 рублей (только на месте, безналичный расчёт).
- Проходка на все инсталляции (29−31 мая) — 3500 рублей.
- Проходка на все инсталляции + музыкальная программа (29−30 мая) — 4900 рублей.
- «Всё включено» (4 дня, приоритетный доступ без очередей, VIP-зона) — 14 700 рублей.
- Детский билет (8−18 лет) на все инсталляции — 2000 рублей.
- Дети до 7 лет — бесплатно.
Билеты продаются онлайн на сайте фестиваля. После покупки их нужно обменять на браслеты в дни фестиваля (с 12:00 до 22:00) в «Ураме» или у цирка.
Важно: на некоторых инсталляциях (The Dot, Phase, Chord 16) съёмка запрещена из-за лазеров — они могут повредить матрицу телефона или фотоаппарата. Организаторы просят не рисковать техникой.
Фестиваль НУР-2026 обещает быть самым масштабным за всю историю. Свет, технологии и искусство сплетутся в единое полотно. Не пропустите.