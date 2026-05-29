Бочаров: ПВО отражает массированную атаку БПЛА ВСУ в Волгоградской области

Российские военные отражают массированный налёт беспилотников украинских войск в Волгоградской области, проинформировал Андрей Бочаров.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отражают массированный налёт беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Волгоградской области, проинформировал Андрей Бочаров.

По словам, губернатора беспилотники украинских войск атаковали жилой многоквартирный дом. В результате случившегося никто не пострадал.

«В Краснооктябрьском районе атакован жилой многоквартирный дом по улице Вершинина, 32. По предварительным данным, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано», — цитирует слова Бочарова администрация Волгоградской области в мессенджере «Макс».

«Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры на территории Волгоградской области», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
