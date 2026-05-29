Россиянам рассказали, в каких случаях опоздавшему пассажиру вернут деньги за авиабилет

Опоздавший пассажир может рассчитывать на возврат стоимости авиабилета, если не смог вылететь по уважительной причине. Об этом ТАСС заявил преподаватель кафедры гражданского права МГЮА Виталий Сбитнев.
По словам юриста, компенсация предусмотрена, если пассажир уведомил авиакомпанию об отказе от перевозки до завершения регистрации на рейс.
Сбитнев уточнил, что полная стоимость билета возвращается в случае болезни самого пассажира, заболевания члена семьи, который должен был лететь вместе с ним, а также смерти близких родственников.
Для оформления возврата необходимо предоставить перевозчику документы, подтверждающие уважительную причину на дату вылета.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 марта 2026 года начали действовать новые правила возврата авиабилетов. Экономист Юлиана Сорокина считает, что из-за этого стоимость перелетов может подорожать.