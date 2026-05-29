Авиакомпании перевезут россиян, столкнувшихся с отменой рейсов Air Anka

Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из курортной Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. В среду Росавиация сообщила, что дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались Air Anka до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции.
«По информации туроператора ООО “Анекс Туризм”, представленной по запросу Роспотребнадзора, по состоянию на 28.05.2026 ожидается согласование полетной программы на базе авиакомпаний Corendon и “Турецкие Авиалинии” для исполнения всех принятых обязательств в отношении российских туристов, вылет которых в рамках оплаченных туристических пакетов не состоялся», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что после согласования туристы будут пересажены на рейсы в соответствии с ранее забронированными условиями. При этом всем туристам в Турции предоставлено проживание за счет туроператора. Туры отменены для 378 туристов, которым предложены альтернативы или оперативный возврат денежных средств.
Роспотребнадзор разъяснил, что ситуации, связанные с отменой туристических авиарейсов расцениваются как ненадлежащее исполнение договора. Потребитель имеет право отказаться от договора и потребовать полного возмещения убытков, а также может требовать выплаты неустойки.
Кроме того, турист может отказаться от поездки в любое время. Если возникают обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью клиента, туроператор обязан вернуть внесенную сумму полностью. В других случаях расторжение договора возможно при условии компенсации фактически понесенных расходов туроператора или турагента.