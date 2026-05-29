Украинская гимнастка отказалась слушать гимн РФ в честь победившей спортсменки: вот что она сделала

В среду, 27 мая, стартовал Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Во второй соревновательный день российская гимнастка Яна Заикина одержала победу в упражнении с лентой. Ее соперница — украинская спортсменка София Краинская — заняла второе место. На гимне России в честь победительницы спортсменка демонстративно надела наушники и закрыла глаза.
Яна Заикина набрала 26,000 балла. София Краинская завершила выступление с показателем в 25,750 балла. Третье место заняла немецкая спортсменка Мелисса Диет. Она получила от судей 25,300 балла.
Сборная России между тем проиграла Египту в Каире. Матч закончился со счетом 0:1. Стоит отметить, что сборная Египта примет участие в ЧМ-2026. Россию вновь отстранили от международных соревнований.