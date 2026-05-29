Украинская гимнастка отказалась слушать гимн РФ в честь победившей спортсменки: вот что она сделала

В среду, 27 мая, стартовал Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Во второй соревновательный день российская гимнастка Яна Заикина одержала победу в упражнении с лентой. Ее соперница — украинская спортсменка София Краинская — заняла второе место. На гимне России в честь победительницы спортсменка демонстративно надела наушники и закрыла глаза.