Украинская гимнастка закрыла уши и глаза во время гимна РФ на чемпионате Европы

Украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения чемпионата Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. Россияне впервые за пять лет участвуют в турнире с флагом и гимном. Об этом стало известно в четверг, 28 мая.