Украинская гимнастка закрыла уши и глаза во время гимна РФ на чемпионате Европы

Украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения чемпионата Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. Россияне впервые за пять лет участвуют в турнире с флагом и гимном. Об этом стало известно в четверг, 28 мая.

Россиянка Яна Заикина победила в упражнении с лентой среди юниоров, набрав 26,000 балла. Краинская стала второй (25,750), третье место заняла немка Мелисса Диет (25,300), передает РИА Новости.

28 мая Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске российских спортсменов к соревнованиям в сезоне-2026/27.

19 мая стало известно о том, что Международная федерация ассоциаций муайтай вернула спортсменам из РФ право выступать на турнирах с флагом и гимном страны.

Кроме того, World Boxing утвердила критерии для получения нейтрального статуса спортсменами из России и Белоруссии. Разработана специальная процедура допуска, которая будет применяться к спортсменам, тренерскому штабу и официальным лицам.

