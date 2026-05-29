Ректор РГГУ рассказал о роли ИИ в гуманитарном образовании

По словам Логинова, студенты РГГУ уже активно применяют ИИ для первичного анализа текстов, поиска литературы и генерации идей. На историческом факультете преподаватели включают в занятия задания по анализу текстов, сгенерированных нейросетями: студенты оценивают полноту раскрытия темы, корректность фактов, логическую связность и качество аргументации. «Это помогает формировать критическое мышление и умение профессионально работать с информацией», — отметил ректор.