Ректор РГГУ рассказал о роли ИИ в гуманитарном образовании

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Искусственный интеллект в гуманитарном образовании должен быть не заменой знаний, а инструментом исследовательской практики, помогающим студентам анализировать, но не подменять собственное мышление. Об этом сообщил ТАСС ректор РГГУ Андрей Логинов.
«Важно подчеркнуть, что ИИ становится не заменой гуманитарного знания, а инструментом исследовательской практики», — сказал Логинов.
По словам Логинова, студенты РГГУ уже активно применяют ИИ для первичного анализа текстов, поиска литературы и генерации идей. На историческом факультете преподаватели включают в занятия задания по анализу текстов, сгенерированных нейросетями: студенты оценивают полноту раскрытия темы, корректность фактов, логическую связность и качество аргументации. «Это помогает формировать критическое мышление и умение профессионально работать с информацией», — отметил ректор.
При этом он предупредил о рисках: искажении данных, унификации интерпретаций и, самое главное, снижении навыков самостоятельного анализа.