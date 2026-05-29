Минздрав: 31 регион России не выполнил план по снижению числа курильщиков

Планируется, что к 2030 году число курящих людей в РФ снизится до 16%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Фактическое число курящих людей в России оказалось ниже планового значения по итогам 2025 года, однако в 31 регионе нужный показатель не был достигнут. Следует из данных министерства здравоохранения РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«31 субъект Российской Федерации допустил недостижение показателя», — говорится в материалах.

Фактический показатель распространенности курения табака среди взрослых россиян составил в 2025 году 17,92%, тогда как плановое значение было установлено на уровне 18,17%.

В целом планируется, что к 2030 году число курящих людей в России снизится до 16%, отмечается в материалах.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что готовится ряд дополнительных норм регулирования никотиносодержащей продукции.