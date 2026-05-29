Больше не погоняешь: скорость СИМ могут местами ограничить в Иркутске — список территорий

IrkutskMedia, 29 мая. В Иркутске планируют ввести ограничения скорости до 10 км/ч на 17 общественных пространствах. Об этом стало известно на 23-м заседании думы города. Ограничения коснутся личных и прокатных электросамокатов.
После апрельских депутатских слушаний список общественных пространств, где планируются скоростные ограничения, был расширен. В него вошли:
улица Верхняя набережная;
сквер у кинотеатра «Россия»;
парк «Комсомольский»;
Иерусалимская гора и озелененная территория вдоль улицы Коммунаров;
Лисихинский парк — сквер 300-летия Иркутска;
остров Юность;
остров Конный;
бульвар Гагарина;
парк Авиатор;
площадь Конституции;
130-й квартал;
сквер на площади Декабристов и прилегающие дорожки;
улица Урицкого;
берег реки Ушаковка около улицы Храмцовская;
парк им. Парижской Коммуны;
общественная территория по улице Якоби;
парк инициативной молодежи в границах улиц Терешковой и Пушкина.
Проект уже прошел согласование в администрации города и направлен на оценку регулирующего воздействия. Если замечания не возникнут, он будет утвержден. Ожидается, что подготовка проекта завершится к 25 июня.
Важно отметить, что в некоторых общественных пространствах Иркутска также планируется полностью запретить движение на средствах индивидуальной мобильности.