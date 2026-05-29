Больше не погоняешь: скорость СИМ могут местами ограничить в Иркутске — список территорий

На некоторых участках будет запрещено ездить быстрее 10 км/ч.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 29 мая. В Иркутске планируют ввести ограничения скорости до 10 км/ч на 17 общественных пространствах. Об этом стало известно на 23-м заседании думы города. Ограничения коснутся личных и прокатных электросамокатов.

После апрельских депутатских слушаний список общественных пространств, где планируются скоростные ограничения, был расширен. В него вошли:

  • улица Верхняя набережная;

  • сквер у кинотеатра «Россия»;

  • парк «Комсомольский»;

  • Иерусалимская гора и озелененная территория вдоль улицы Коммунаров;

  • Лисихинский парк — сквер 300-летия Иркутска;

  • остров Юность;

  • остров Конный;

  • бульвар Гагарина;

  • парк Авиатор;

  • площадь Конституции;

  • 130-й квартал;

  • сквер на площади Декабристов и прилегающие дорожки;

  • улица Урицкого;

  • берег реки Ушаковка около улицы Храмцовская;

  • парк им. Парижской Коммуны;

  • общественная территория по улице Якоби;

  • парк инициативной молодежи в границах улиц Терешковой и Пушкина.

Проект уже прошел согласование в администрации города и направлен на оценку регулирующего воздействия. Если замечания не возникнут, он будет утвержден. Ожидается, что подготовка проекта завершится к 25 июня.

Важно отметить, что в некоторых общественных пространствах Иркутска также планируется полностью запретить движение на средствах индивидуальной мобильности.