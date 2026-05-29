Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работы Николая Рериха для театра представил Художественный музей в Хабаровске

Выставка «Рерих и театр» будет работать в течение месяца.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Дальневосточном художественном музее открылась выставка «Рерих и театр». В экспозиции представлены репродукции созданных художником театральных декораций и сценических костюмов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Николай Рерих около сорока лет сотрудничал с театрами. Созданные им декорации и сценические костюмы считают классикой русской театральной живописи.

Выставка в ДВХМ организована при поддержке музея Н. К. Рериха в Новосибирске и Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина. В рамках экспозиции посетители смогут посмотреть фильмы из цикла «Рерих и театр».

Хабаровчан и гостей города приглашают посетить выставку до 25 июня.