Работы Николая Рериха для театра представил Художественный музей в Хабаровске

В Дальневосточном художественном музее открылась выставка «Рерих и театр». В экспозиции представлены репродукции созданных художником театральных декораций и сценических костюмов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Николай Рерих около сорока лет сотрудничал с театрами. Созданные им декорации и сценические костюмы считают классикой русской театральной живописи.
Выставка в ДВХМ организована при поддержке музея Н. К. Рериха в Новосибирске и Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина. В рамках экспозиции посетители смогут посмотреть фильмы из цикла «Рерих и театр».
Хабаровчан и гостей города приглашают посетить выставку до 25 июня.