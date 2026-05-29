В Хабаровском крае нашли 24 виновников природных пожаров

С начала периода возбуждено 169 дел об административных правонарушениях, 92 из которых связаны с нарушением особого противопожарного режима. Установлено 24 лица, виновных в возникновении ландшафтных пожаров, включая двух несовершеннолетних. 19 нарушителей уже привлечены к ответственности, по остальным проводятся проверки. Об этом сообщил Сергей Чебыкин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.