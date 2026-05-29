В Хабаровском крае нашли 24 виновников природных пожаров

На территории Хабаровского края продолжается пожароопасный сезон. Ежедневно регистрируются возгорания в лесных массивах и вблизи жилых зон, садовых товариществ, дорожной сети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края.
С начала периода возбуждено 169 дел об административных правонарушениях, 92 из которых связаны с нарушением особого противопожарного режима. Установлено 24 лица, виновных в возникновении ландшафтных пожаров, включая двух несовершеннолетних. 19 нарушителей уже привлечены к ответственности, по остальным проводятся проверки. Об этом сообщил Сергей Чебыкин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.
В Комсомольске на Амуре женщина, разжёгшая огонь на участке, получила отравление продуктами горения при попытке потушить его самостоятельно. В Хабаровске зафиксированы случаи травм из-за сжигания травы и мусора. В Советской Гавани огонь с участка мужчины перекинулся на соседние постройки, уничтожив сооружения на двух соседних участках.
МЧС России напоминает о запрете разведения открытого огня, сжигания мусора и проведения огневых работ вблизи лесов и заброшенных территорий.
