Роза Рымбаева подарила известной певице роскошное платье

Казахстанская певица Маржан Арапбаева опубликовала на своей странице фрагменты концерта народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, который «прогремел» в Астане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Для Маржан Арапбаевой встреча с легендой казахстанской эстрады стала исполнением ее давней мечты. В честь этого события и их совместного дуэта Роза Рымбаева подарила артистке сценическое платье.

«Сегодня для меня особенный и счастливый день! Спеть на одной сцене с великой Розой Рымбаевой — это моя сбывшаяся мечта. Этот момент навсегда останется в моем сердце. Ваш подарок я сохраню как память о Вас. А Ваши теплые слова будут вдохновлять и придавать мне сил в будущем», — подписала видео Арапбаева.

Подписчики артистки с энтузиазмом прокомментировали пост:

Роза безупречна! В 70 лет такая фигура — супер! До сих пор не могу прийти в себя от потрясающих впечатлений. Какой голос, какое исполнение!

Маржан Арапбаева — известная казахстанская эстрадная певица, композитор и автор песен. Заслуженный деятель Казахстана (2017).

Ранее мы писали о том, что Роза Рымбаева собрала семью на юбилейном концерте.