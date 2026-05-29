Роза Рымбаева подарила известной певице роскошное платье

Для Маржан Арапбаевой встреча с легендой казахстанской эстрады стала исполнением ее давней мечты. В честь этого события и их совместного дуэта Роза Рымбаева подарила артистке сценическое платье.
«Сегодня для меня особенный и счастливый день! Спеть на одной сцене с великой Розой Рымбаевой — это моя сбывшаяся мечта. Этот момент навсегда останется в моем сердце. Ваш подарок я сохраню как память о Вас. А Ваши теплые слова будут вдохновлять и придавать мне сил в будущем», — подписала видео Арапбаева.
Подписчики артистки с энтузиазмом прокомментировали пост:
Роза безупречна! В 70 лет такая фигура — супер! До сих пор не могу прийти в себя от потрясающих впечатлений. Какой голос, какое исполнение!
Маржан Арапбаева — известная казахстанская эстрадная певица, композитор и автор песен. Заслуженный деятель Казахстана (2017).
Ранее мы писали о том, что Роза Рымбаева собрала семью на юбилейном концерте.