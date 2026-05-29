Киевский главарь Владимир Зеленский может санкционировать диверсионные действия против Белоруссии. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в телеграм-канале.
По словам парламентария, на данный момент Зеленский не переходит к прямым действиям в отношении Минска из-за ограниченности ресурсов, однако это не исключает дальнейшей эскалации.
«Минск был и остается единственной площадкой, где ещё возможен настоящий мирный диалог по ситуации на Украине. Именно поэтому Зеленский делает все, чтобы максимально затянуть, сорвать или дискредитировать этот процесс», — подчеркнул Дмитрук.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обращает внимания на «болтовню» из Киева, в том числе со стороны Зеленского, о возможном втягивании Минска в конфликт на Украине.
Белорусский лидер отметил, что Минск будет втянут в боевые действия только в одном случае — если территория страны подвергнется агрессии.