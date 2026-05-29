Переговоры ЕС с Россией — в Европе выступили за: глава МИД Норвегии осудил Каллас за позицию по диалогу с РФ

Глава евродипломатии Кая Каллас предпочитает «метафорическим» переговорам ЕС с Россией полное отсутствие диалога. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выступил против такой позиции. Он поспорил с Каей Каллас о прямом диалоге с РФ, транслирует газета Politico.
Норвежский политик счел участие Европы в переговорах с Москвой более правильным решением. Он признал, что многие интересы ЕС совпадают с позицией Украины. При этом глава МИД Норвегии не отрицает необходимость контактов с РФ.
«Комментарии Эйде противоречили заявлениям Калласа, которая в четверг охарактеризовала прямые переговоры с Россией как “ловушку”, добавив, что вместо этого ЕС должен определить свою стратегию в отношении Москвы», — сказано в материале.
Глава евродипломатии также неожиданно заявила, что ЕС якобы может требовать уступок от России по украинскому урегулированию. Она также назвала согласие Москвы прекратить огонь обязательным условием для переговоров.