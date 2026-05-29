Внучка Трампа Кай раскрыла его привычку со словами «так мило»

Внучка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кай Трамп рассказала, что дедушка ей постоянно звонит.
Она отметила, что это «мило».
«Ну разве не прелесть? Он звонит мне, просто когда захочет. Это так мило! Он реально ведёт себя как самый настоящий дедушка, клянусь. То есть он сейчас буквально летит обратно из Китая и всё равно мне звонит! Это очень-очень мило», — сказала Кай Трамп.
Видео опубликовано на её YouTube-канале.
19-летняя внучка Трампа рассказала об окончании школы. На кадрах запечатлено, что во время посещения салона красоты ей звонит Трамп. Кай Трамп отметила, что он часто связывается с ней.
Напомним, Кай Трамп активно ведёт соцсети и YouTube-канал, где регулярно публикует видео, посвящённые своей повседневной жизни, учёбе, спорте и семье президента Соединённых Штатов.
В мае Кай Трамп расплакалась во время нового видео на YouTube, рассказывая о завершении школы и предстоящих переменах в жизни. По её словам, она боится нового жизненного этапа.