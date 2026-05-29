В РФ проработают вопрос о ведении учета пробега автомобилей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти России проработают вопрос о создании методики учета сведений о пробеге транспортных средств. Это следует из документа правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.
В соответствии с документом, власти займутся вопросом создания методики и самого ведения учета сведений о пробеге транспортных средств в целях расчета относительных показателей аварийности.
Ответственными исполнителями поручения назначены Минтранс, Росстат и Минэкономразвития РФ. Срок реализации задачи — 2030 год, по итогам проделанной работы ведомства предоставят доклад в правительство.