В РФ проработают вопрос о ведении учета пробега автомобилей

Это необходимо для расчета относительных показателей аварийности, следует из документа правительства.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти России проработают вопрос о создании методики учета сведений о пробеге транспортных средств. Это следует из документа правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

В соответствии с документом, власти займутся вопросом создания методики и самого ведения учета сведений о пробеге транспортных средств в целях расчета относительных показателей аварийности.

Ответственными исполнителями поручения назначены Минтранс, Росстат и Минэкономразвития РФ. Срок реализации задачи — 2030 год, по итогам проделанной работы ведомства предоставят доклад в правительство.