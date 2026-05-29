Возможность легально подзаработать есть у подростков в Хабаровском крае

Для этого служба занятости края заключила 131 договор с работодателями. «Уже трудоустроено 40 подростков — в районе имени Лазо 28 человек, в Хабаровском районе и Хабаровске — 9 человек, а также в Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах. Всего в этом году планируем трудоустроить 2 890 несовершеннолетних ребят. На эти цели из краевого бюджета выделено 6,5 млн рублей», — сообщила начальник отдела реализации и контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Ольга Федорчук. Для трудоустройства достаточно подать заявление через портал «Работа России», используя данные «Госуслуг» для входа.