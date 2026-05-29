Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыл отреставрированное кладбище советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Речь идет о воинском захоронении в городе Михаловце, где покоятся более 17 тысяч красноармейцев. Открытие мемориала стало выполнением обещания Фицо, которое он дал президенту России Владимиру Путину.
«Это момент, когда у словацкого правительства есть возможность выполнить свои обязательства», — сказал премьер.
Фицо подчеркнул, что Словакия сохраняет память о советских солдатах и рассматривает такие объекты как важную часть исторического наследия.
Ранее Роберт Фицо заявил, что остался единственным политиком в ЕС, у которого есть прямой контакт с Владимиром Путиным. По его словам, правительство Словакии заинтересовано в нормальных отношениях с Россией.